Actie Jeroen Zoet ‘onbegrijpelijk’: ‘We zullen het met hem moeten doen’

PSV verloor dinsdagavond in de tweede voorronde van de Champions League met 2-1 van FC Basel, waardoor de Eindhovenaren definitief niet zullen deelnemen aan het miljardenbal dit seizoen. De eliminatie van PSV komt hard aan bij clubicoon René van de Kerkhof. De oud-voetballer baalt vooral van het optreden van doelman Jeroen Zoet.

PSV kwam in de openingsfase snel op achterstand door een knal van Eray Cömert. "De keeper is niet in vorm. Zoet is schuldig aan het eerste doelpunt. Onbegrijpelijk. Eigenlijk had Zoet de bal met zijn vuisten over het doel moeten slaan", zegt Van de Kerkhof bij Omroep Brabant. Hij hoopt dat Lars Unnerstall snel de kans krijgt om eerste doelman te worden.

"Maar die is nog herstellende van een blessure, dus voorlopig zullen we het nog met Zoet moeten doen", beseft Van de Kerkhof, die spreekt van een 'drama'. Hij is van mening dat de Eindhovenaren nieuwe spelers moeten halen als men Ajax partij wil bieden in de Eredivisie. "Het weggaan van de kopsterke Luuk de Jong is een enorm verlies", vervolgt hij.

"Vooral op het middenveld en in de aanval heb je mensen nodig. Maar die spelers liggen niet voor het oprapen. Je bent ook afhankelijk van eventuele transfers van Hirving Lozano en Steven Bergwijn. Misschien Steven Berghuis van Feyenoord nog. Maar het is nog maar de vraag of er iemand weggaat", besluit Van de Kerkhof zijn relaas.