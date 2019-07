‘Heracles Almelo incasseert een miljoen euro met volgende transfer’

Kristoffer Peterson gaat Heracles Almelo binnenkort verlaten, zo meldt het Zweedse Expressen. De aanvaller, die nog tot volgend jaar zomer vastligt bij de Eredivisionist, staat naar verluidt op het punt om zich aan te sluiten bij Swansea City, dat ongeveer een miljoen euro gaat overmaken in ruil voor de Zweeds international.

De 24-jarige Peterson speelt sinds januari 2017 voor Heracles, nadat hij eerder werkzaam was voor onder meer FC Utrecht, Roda JC Kerkrade en Liverpool. Sindsdien weet Peterson regelmatig het net te vinden namens de club uit Almelo, waardoor diverse clubs aan hem werden gelinkt. Door zijn contractsituatie zou een transfer nu voor de hand liggen.

Afgelopen maart werd de optie in het contract van Peterson nog gelicht door Heracles, waardoor hij tot medio 2020 vastligt. Een breuk lonkt echter nu Swansea City bereid is een miljoen euro te betalen voor Peterson. "Er is al een tijdje veel belangstelling, veel clubs willen hem strikken", laat zaakwaarnemer Hasan Cetinkaya weten aan Expressen.

"We gaan zien wat er op korte termijn gaat gebeuren. Meer kan ik er niet over zeggen", zo klinkt het. Aanvallers Adrián Dalmau en Brandley Kuwas hebben Heracles reeds verlaten voor respectievelijk FC Utrecht en Al-Nasr. Heracles begint het nieuwe Eredivisie-seizoen komende zondag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Voetbal International en het Algemeen Dagblad melden eveneens dat Peterson op weg is naar de uitgang bij Heracles. De aanvaller en Swansea City zijn volgens de genoemde krant op dit moment met elkaar in onderhandeling over een samenwerking. Heracles heeft de linkerspits toestemming gegeven 'om met een club te gaan praten'.