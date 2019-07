‘Uitstervend ras’ bij ADO en FC Utrecht: ‘Die gedachte bekruipt me wel eens’

Robert Zwinkels en Mark van der Maarel staan al jarenlang onder contract bij respectievelijk ADO Den Haag en FC Utrecht. De doelman en verdediger zijn, net als Bram van Polen bij PEC Zwolle, volgens de Volkskrant van een uitstervend ras. De twee spelers erkennen in gesprek met de krant dat ze blij zijn met de zekerheid bij hun huidige werkgever.

Zwinkels speelt al veertien jaar in Den Haag, terwijl Van der Maarel al tien jaar actief is bij de Domstedelingen. De doelman voelt zich vertrouwd bij ADO, waar hij werkt met veel vrienden. Ook veel fans kent hij inmiddels goed. “Ze hebben het hart op de tong, zijn lekker rauw. In moeilijke tijden is het misschien extra zwaar. Ik houd van dat cluppie, dus je neemt het mee naar huis. Tegelijkertijd geniet je extra van de mooie tijden", zegt de 36-jarige sluitpost.

Net als Zwinkels houdt Van der Maarel van 'zijn' club. De 29-jarige verdediger beseft dat hij het goed voor elkaar heeft bij FC Utrecht. "De gedachte bekruipt me wel eens hoe het ergens anders zal zijn. Maar sommige spelers nemen die stap en komen van een koude kermis thuis. Het gras lijkt elders vaak groener, maar dat is het niet altijd."

Beide spelers zijn vaak kritisch benaderd, maar inmiddels is het duo eraan gewend. "Supporters van FC Utrecht zijn trouw, luidruchtig, kritisch en soms keihard", aldus Van der Maarel. "Ik zag een keer een heel negatieve reactie onder een Instagram-post. Bleek het een ventje van 12 te zijn die zelf in een heel laag elftal speelde. Toen zei ik tegen mezelf: oké Mark, hier laat ik me niet meer door van de wijs brengen.”