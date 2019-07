Cristiano Ronaldo en Juventus onder vuur na verbreken van belofte

Cristiano Ronaldo en Juventus hebben wat uit te leggen aan duizenden fans uit Zuid-Korea. De Italiaanse topclub oefende afgelopen vrijdag tegen de sterspelers van de K-League (3-3), maar Ronaldo bleef zogenaamd vanwege een ‘lichte blessure’ negentig minuten op de bank. Supporters eisen nu hun geld terug, aangezien er was beloofd dat de Portugees speelminuten zou maken.

Ronaldo zou contractueel gezien minimaal 45 minuten hebben moeten spelen, maar bleef uiteindelijk buiten de lijnen. Fans in het stadion waren woest en begonnen zelfs de naam van Lionel Messi te scanderen. Een deel van de aanhang eist nu een schadevergoeding van Ronaldo. De supporters die in het stadion zaten willen hun geld terug, circa 52 euro, en eisen compensatie vanwege 'het mentale aspect'.

De K League heeft ook al een brandbrief naar Juventus gestuurd vanwege het nalaten van het naleven van de gemaakte afspraken. Robin Chang, eigenaresse van het bedrijf The Fasta dat het duel organiseerde, is zeer teleurgesteld. "Toen ik ging klagen bij Pavel Nedved, zei hij: ik zou ook willen dat Ronaldo speelt, maar hij wil niet. Sorry, ik kan niets doen.”

De fans nemen geen genoegen met een excuses en willen financiële compensatie, aldus een advocaat tegenover Reuters. “Doorgaans wordt alleen gevraagd om compensatie inzake de kaartverkoop, maar nu is er ook sprake van valse beloftes. De organisatie heeft geprofiteerd van de liefde van de fans voor Ronaldo. Het was heel pijnlijk, want ze houden van hem.”