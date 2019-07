Frictie bij Bayern: ‘Ik heb Guardiola opgebeld en mijn excuses aangeboden’

Niko Kovac heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitlatingen over Leroy Sané. Bayern München is al geruime tijd in onderhandeling met Manchester City over een overgang van Sané naar Duitsland. Ofschoon beide clubs elkaar nog niet hebben gevonden in een transfersom voor de buitenspeler, liet Kovac liet eind vorige week plots weten goede hoop te hebben Sané snel te kunnen verwelkomen bij Bayern.

“Onze directie is hier toegewijd mee bezig en ik heb er veel vertrouwen in. Ik ga ervan uit dat het gaat lukken. Leroy is een geweldige voetballer, dat heeft hij in Engeland al bewezen en ook met de nationale ploeg”, zo zei de oefenmeester. Dat viel niet in goede aarde bij algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge. “Die uitspraken zijn mij niet bevallen. Dat heb ik ook duidelijk aangegeven. We hebben een zeer goede relatie met City en wij moeten de contracten van spelers bij andere clubs respecteren. Iedereen zal geduld moeten hebben. Optimistische én pessimistische uitspraken helpen ons in ieder geval niet.”

Na de 6-1 overwinning op Fenerbahce reageerde Kovac op de controverse. “Ik heb Josep Guardiola opgebeld en heb mijn excuses aangeboden", vertelde de trainer van der Rekordmeister. "Ik weet dat Sané bij Manchester City onder contract staat. Ik was wellicht te agressief in mijn uitlatingen. Ik moet ook mijn excuses aanbieden bij de club. De volgende keer zal ik me inhouden.”

Sané is al nagenoeg de gehele zomer de gedroomde aanwinst van Bayern, dat deze zomer afscheid nam van Franck Ribéry en Arjen Robben. Manchester City wil de 23-jarige Duits international eigenlijk niet laten gaan en vraagt dan ook de hoofdprijs. De onderhandelingen verlopen bijzonder moeizaam. De transfermarkt in Engeland voor ingaande transfers sluit op 8 augustus zijn deuren. De kans is groot dat Manchester City de gesprekken staakt als men niet tijdig een vervanger kan aantrekken.