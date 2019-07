‘Gegadigde richt pijlen weer vol op Hirving Lozano na deceptie PSV’

Hirving Lozano is weer in beeld bij Napoli. De Italiaanse club aasde de voorbije tijd op Nicolas Pépé en James Rodriguez van respectievelijk Lille OSC en Real Madrid, maar beide spelers bleken onhaalbaar voor i Partenopei. Nu zou Lozano volgens diverse Italiaanse media weer nadrukkelijk op de radar staan, zeker na de deceptie van PSV in de voorronde van de Champions League.

PSV verloor dinsdagavond in Zwitserland met 2-1 van FC Basel. Door de 3-2 thuisoverwinning van de Eindhovenaren bleek de nipte winst van FC Basel voldoende voor de derde voorronde van de Champions League. Aangezien PSV nu de miljoenen van de Champions League misloopt, is een verkoop van Lozano een realistischer scenario geworden, zo klinkt het.

Pépé en James waren de eerste opties van Napoli, maar beiden komen uiteindelijk niet naar Napels. Pépé gaat zich waarschijnlijk aansluiten bij Arsenal, terwijl Real geen huurdeal wil inzake James. Lozano gold als alternatief voor het duo en nu zou Napoli weer werk maken van de Mexicaan, aldus onder meer La Gazzetta dello Sport en transferspecialist Gianluca Di Marzio.

Napoli heeft naar verluidt alweer contact opgenomen met zaakwaarnemer Mino Raiola om een overgang van Lozano te bespreken. Italiaanse media verwachten dat de 24-jarige aanvaller voor ongeveer veertig miljoen euro op te halen is in Eindhoven. De 35-voudig international, sinds de zomer van 2017 actief voor PSV, ligt nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion.