Tiener verrast bij Feyenoord: ‘Prettig dat iedereen zo met me bezig is’

Orkun Kökçü is de verrassing tijdens de voorbereiding van Feyenoord. De achttienjarige middenvelder heeft zich in de basis gespeeld, is nog populairder onder de supporters van de Rotterdamse club en zal komende zondag tegen Sparta Rotterdam ongetwijfeld door Jaap Stam in de basisopstelling worden neergezet.

“In de voorbereiding heb ik veel mogen spelen. Dat is lekker. Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat de trainer me blijft opstellen. Daar ga ik alles aan doen”, vertelt Kökçü woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De middenvelder speelde zelf afgelopen zondag een goede wedstrijd tegen Southampton en luisterde zijn spel op met het enige doelpunt van de Rotterdammers.

“Het gaat lekker, ja", zegt Kökçü. “En het is prettig om te merken dat iedereen zo met me bezig is bij Feyenoord. De trainer, een ervaren speler als Leroy Fer. Dat geeft me een goed gevoel.” Kökçü stelt dat Feyenoord op basis van het spel tevreden kan zijn over de voorbereiding. “Alleen krijgen we nog te veel tegendoelpunten en scoren we te moeizaam. Dat moet eruit.”

Kökçü wordt door velen gezien als degene die Feyenoord mede de weg moet wijzen. Het uitspreken van een doelstelling is niet iets waar hij zich aan wil wagen. “Ja, de poulefase van de Europa League halen. En dat kunnen we. Voor die uitdaging staan we.” Feyenoord treedt aan tegen FK Qabala uit Azerbeidzjan of het Georgische Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. “We zijn er klaar voor.”