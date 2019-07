‘Arsenal pakt na komst Pépé direct door met transfer van dik 25 miljoen’

Arsenal lijkt door te gaan pakken op de transfermarkt. De Engelse grootmacht zal deze week vrijwel zeker de komst van Nicolas Pépé voor ongeveer tachtig miljoen euro afronden en daar blijft het waarschijnlijk niet bij voor the Gunners. De Daily Mail meldt dinsdagavond dat Arsenal nu namelijk ook dicht bij de komst van Kieran Tierney is.

Celtic en Arsenal onderhandelen al enige tijd over een transfer van de linksback, maar de vraagprijs van de Schotten bleek de Londenaren vooralsnog te gortig. Celtic veegde eerder deze maand een bod van 27,9 miljoen euro al van tafel, omdat Arsenal naar verluidt een bonusconstructie had voorgesteld waar de Schotse club geen fiducie in zag. Een deel van de 27,9 miljoen euro zou pas worden overgemaakt als de ploeg van Unai Emery zich zou kwalificeren voor de Champions League. Celtic was er niet van overtuigd dat dat een realistisch scenario is.

Arsenal lijkt vastberaden om Tierney nog deze zomer te strikken en zou inmiddels een verbeterd bod hebben uitgebracht op de 22-jarige verdediger. De Londenaren willen nog steeds een vergelijkbaar bedrag betalen voor Tierney, maar hebben hun bod geherstructureerd. Het bod zou Celtic nu een stuk beter zinnen, waardoor een transfer van de linkerverdediger naar het Emirates Stadium steeds dichter bij lijkt te komen.

De Engelse transferperiode eindigt volgende week, maar Arsenal lijkt nu eindelijk op stoom te raken. Vorige week bereikte men al een akkoord met Real Madrid over een verhuurperiode van Dani Ceballos in Engeland, en de komst van Pépé van Lille OSC is volgens onder meer de BBC ook al in kannen en kruiken. De Braziliaanse belofte Gabriel Martinelli werd in een eerder stadium al ingelijfd, terwijl William Saliba voor dertig miljoen euro werd opgepikt bij Saint-Étienne. Saliba werd vervolgens wel weer direct verhuurd aan de Franse club.