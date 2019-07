Van Wolfswinkel dompelt PSV in rouw: ‘Hopelijk nemen ze mijn paspoort niet in’

Ricky van Wolfswinkel zorgde dinsdagavond hoogstpersoonlijk voor de uitschakeling van PSV in de voorronde van de Champions League. De spits, die zijn club FC Basel met het maken van de 2-1 een ronde verder schoot, reageerde na afloop als vanzelfsprekend in een uiterst goede stemming op zijn optreden. "Ik hoop niet dat Nederland nu m'n paspoort inneemt", lacht de ex-Vitesse-spits voor de camera van FOX Sports.

Voorafgaand aan zijn doelpunt had Van Wolfswinkel ook al enkele goede kansen. "Ik probeer alles goed te doen voor het Nederlands voetbal, maar uiteindelijk kon ik het niet laten", grapt de dertigjarige aanvaller. "Ik ben blij dat het zo is uitgepakt. Natuurlijk heeft het iets extra's om tegen Nederlandse teams moet spelen, ook al gaat dit nu een beetje ten koste van het Nederlands voetbal. Ik wens PSV alle succes in Europa."

Basel kwam al vroeg op voorsprong, maar ging na de tegentreffer van Bruma met een gelijke stand de rust in. "In de rust waren we heel ontspannen, eigenlijk was het gevoel ook na de eerste wedstrijd helemaal goed", zegt Van Wolfswinkel. "We hebben deze week keihard gewerkt, omdat we wisten dat we wat meer moesten brengen dan in de heenwedstrijd. Dat hebben we gedaan, daar had PSV moeite mee. We hebben vandaag gewonnen door te knokken, niet zozeer op kwaliteit."

Tot slot werd Van Wolfswinkel gevraagd naar zijn positie op het veld. Vorige week uitte de tweevoudig international nog zijn ongenoegen over zijn rol als valse rechtsbuiten in de heenwedstrijd. Dinsdagavond werd de voormalig spits van FC Utrecht en Sporting Portugal opgesteld als hangende linksbuiten. "Geweldig man! Ja, rechtsbuiten vind ik niks aan, maar linksbuiten is top", knipoogde hij.