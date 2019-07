Van Bommel: ‘Wij zijn beter dan Basel, maar benutten de kansen niet’

PSV-trainer Mark van Bommel reageerde na afloop van de uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel (2-1) als vanzelfsprekend teleurgesteld. De oefenmeester is van mening dat zijn elftal de bovenliggende partij was in Zwitserland, maar dat het missen van kansen de Eindhovenaren de kop heeft gekost. "Wij zijn beter, maar dan moet je het wel afmaken", aldus de coach tegenover De Telegraaf.

"Op de momenten dat je de wedstrijd in handen hebt, krijg je de beste kansen, die benut je alleen niet", ziet Van Bommel, die vindt dat PSV zichzelf dinsdagavond tekort heeft gedaan. "Zij schieten misschien drie keer op doel en maken twee goals, zoals dat in Eindhoven ook was. Wij krijgen kansen uit voetbal, zij uit opportunisme, daar hebben zij ook de spelers voor."

"We moeten wel door, of je nu wil of niet. Het omslagpunt is dat je gaat winnen. Als je ons veldspel analyseert de laatste duels, dan krijg je genoeg kansen, daar ligt het niet aan", aldus Van Bommel, die alweer vooruitkijkt naar de komende wedstrijden van PSV. "Over drie dagen spelen we in Enschede. En dan volgende week weer Europa League. Het is even wennen, maar het zij zo."