‘Manchester United wendt zich na langdurige blessure tot Barcelona’

Manchester United moet Eric Bailly naar verwachting de komende vijf maanden missen. De verdediger raakte in de oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-2 winst) zwaar geblesseerd aan zijn linkerknie en werd dinsdag geopereerd. "We zijn hem vier tot vijf maanden kwijt. Hopelijk krijgen we hem terug met Kerstmis", laat manager Ole Gunnar Solksjaer weten in de Engelse pers.

United is al langere tijd bezig met de komst van verdediger Harry Maguire, maar de onderhandelingen met Leicester City zitten muurvast. United wil niet verder gaan dan 76 miljoen euro, terwijl the Foxes vasthouden aan de vraagprijs van 92 miljoen euro. The Red Devils zijn door de blessure van Bailly vastberaden om snel een verdediger vast te leggen en schakelen daarom door naar Samuel Umtiti van Barcelona, zo meldt Le10 Sport.

Het Spaanse Mundo Deportivo bevestigt de geruchten over de interesse van United in Umtiti, die in Camp Nou niet verzekerd is van een basisplaats. De Engelse topclub hoopt de 25-jarige Fransman voor een bedrag van rond de vijftig miljoen euro los te weken uit Catalonië, zo klinkt het. Of dat genoeg is, is maar zeer de vraag: Barcelona wil de centrumverdediger niet kwijt en wijst op zijn transferclausule van liefst 500 miljoen euro.

Mocht de transfer van Umtiti naar Engeland er toch komen, dan wil Barça naar verluidt op zijn beurt bij Bayern München aankloppen voor David Alaba. De Catalanen zien de Oostenrijker als ideale vervanger, omdat hij zowel als linksback als links centraal in de verdediging uit de voeten kan. De 27-jarige jeugdexponent van Bayern ligt nog twee jaar vast in de Allianz Arena.