Kraay junior hard na debacle PSV: ‘Hij is de tweelingbroer van Timo Letschert’

Mario Been en Hans Kraay junior vinden dat PSV het tegen FC Basel vooral verdedigend heeft laten liggen. De Eindhovenaren verloren dinsdagavond in Zwitserland met 2-1, hetgeen na de 3-2 zege uit de heenwedstrijd onvoldoende was om de tweede voorronde van de Champions League te overleven. Vooral Derrick Luckassen en Denzel Dumfries moeten het na afloop ontgelden.

Beide verdedigers maakten een wilde indruk, zo is het oordeel van de analisten bij FOX Sports. "Luckassen is groot, snel en sterk, maar hij is niet betrouwbaar. In de thuiswedstrijd ging hij volledig de fout in terwijl Basel nog niet één keer over de middenlijn was geweest (bij de 1-1 van Basel, red.), terwijl hij vanavond voortdurend iedereen vasthoudt. Hij is gewoon niet betrouwbaar", is Kraay junior hard.

Voetbalcommentator en tafelgenoot Leo Driessen vraagt zich af of Luckassen zich wel thuisvoelt centraal achterin. "Hij vindt zelf dat hij uitstekend kan spelen als controleur en als centrumverdediger, dus hij wil best op die positie spelen”, repliceert Kraay junior. "Maar hij is niet betrouwbaar. Hij is gewoon de tweelingbroer van Timo Letschert (verdediger van Hamburger SV, red.): hij scoort ook de ene week een acht en de andere week een vijf."

Been is het eens met Kraay junior en stipt ook het weifelende optreden van Dumfries aan. De rechtervleugelverdediger zag er niet goed uit bij het winnende doelpunt van Ricky van Wolfswinkel. "Als je naar Dumfries kijkt, toch de rechtsback van het Nederlands elftal, dan zie je dat hij alleen maar oog heeft voor de bal. Hij vergeet de hele omgeving", zo merkt de ex-trainer van onder meer Feyenoord en NEC op.