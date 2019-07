The Best FIFA Award: belangrijke dag op komst voor Virgil van Dijk

De FIFA maakt woensdag de kanshebbers bekend voor The Best, de prijs voor de beste voetballer ter wereld van het seizoen 2018/19. Luka Modric zorgde er vorig jaar voor dat Cristiano Ronaldo de trofee niet voor de derde keer op rij won. Laatstgenoemde zal ook dit jaar weer tot de kanshebbers behoren, maar volgens de bookmakers is de absolute topfavoriet een Nederlander.

Wat gebeurde er vorig jaar?

Real Madrid-middenvelder Modric was de speler die na elf jaar de hegemonie van Ronaldo en Lionel Messi wist te doorbreken. Hij won de award na een grandioos seizoen met Real Madrid en een uitstekend WK de nationale ploeg van Kroatië, dat de finale verloor van Frankrijk. Ronaldo eindigde als nummer twee, Mohamed Salah werd derde. De Franse bondscoach Didier Deschamps werd verkozen tot beste trainer, nadat hij met Frankrijk de wereldtitel veroverde. Bij de vrouwen mocht de Braziliaanse Marta voor de zesde keer de prijs in ontvangst nemen. Zij liet de Duitse aanvoerder Dzsenifer Marozsán (tweede) en Ballon d'Or-winnares Ada Hegerberg achter zich. Reynald Pedros, trainer van Lyon, leidde zijn team naar de winst van de Champions League en ging ook als winnaar naar huis.

Luka Modric won de trofee vorig jaar.

De kanshebbers

Virgil van Dijk is volgens critici en de bookmakers de grote favoriet om Modric op te volgen als beste voetballer ter wereld. Dat heeft de Oranje-international te danken aan een weergaloos seizoen met Liverpool. De aanvoerder van het Nederlands elftal blonk vrijwel wekelijks uit in de Premier League en liet zich bovendien gelden in de Champions League. De ex-speler van onder meer Willem II en FC Groningen was haast niet te passeren, maakte belangrijke doelpunten en zorgde er samen met zijn ploeggenoten voor dat Liverpool tot op de laatste speeldag van de competitie mee kon doen met de strijd om de Engelse landstitel. Manchester City werd uiteindelijk kampioen, maar Liverpool won de Champions League. Na een geweldige comeback in de halve finale tegen Barcelona, was het team van manager Jürgen Klopp in de finale te sterk voor Tottenham Hotspur. Van Dijk werd in Engeland ook nog verkozen tot Speler van het Jaar.

De namen van de concurrenten van Van Dijk om FIFA's The Best Men Award zijn voor niemand een verrassing. Cristiano Ronaldo heeft een uitstekend eerste seizoen in de Serie A achter de rug. Hij werd met Juventus landskampioen en had daar met 21 doelpunten een belangrijk aandeel in. Desondanks zal Ronaldo allesbehalve tevreden zijn over zijn seizoen, want de Champions League werd niet gewonnen. Waar Ronaldo in zijn laatste vijf seizoenen met Real Madrid liefst vier keer het miljardenbal won, bleek Ajax het afgelopen seizoen te sterk in de kwartfinales. De Portugees nam in juni wraak op een aantal Ajacieden. In eigen land won hij namelijk ten koste van Oranje de Nations League. Ronaldo is derhalve mogelijk de grootste concurrent van Van Dijk, daar hij twee grote prijzen won met zijn club en de Nederlander één.

Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo zijn dit jaar de favorieten.

Lionel Messi moest met Barcelona zijn meerdere erkennen in het Liverpool van Van Dijk in de halve finale van de Champions League en stelde onlangs diep teleur in de Copa América. Toch behoort de Argentijn tot de kanshebbers. Hij werd met Barcelona landskampioen en kwam in LaLiga 36 keer tot scoren, waarmee hij niet alleen topscorer van de Spaanse competitie werd, maar ook van heel Europa. Voor de zesde keer in zijn loopbaan won hij de Europese Gouden Schoen.

Modric, de winnaar van vorig seizoen, lijkt deze keer kansloos. Hij stelde het afgelopen seizoen teleur met Real Madrid. In de Champions League konden hij en zijn ploeggenoten geen vuist maken tegen Ajax en de Spaanse competitie verliep desastreus. Julen Lopetegui en Santiago Solari werden ontslagen door de tegenvallende resultaten en de Koninklijke eindigde zonder prijzen.

Volgens de bookmakers zijn Salah, Alisson Becker, Sadio Mané, Eden Hazard en Raheem Sterling de andere kanshebbers, maar worden in de media ook de namen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt genoemd. De kans dat de ex-Ajacieden, die indruk maakten in de Champions League, de Eredivisie en TOTO KNVB Beker wonnen en transfers afdwongen naar respectievelijk Barcelona en Juventus, is gezien de enorme concurrentie echter niet groot.

The Best FIFA Women's Player

Bij de dames is Megan Rapinoe de grote favoriet. Op het afgelopen WK in Frankrijk was de Amerikaanse international de absolute uitblinker. Ze leidde haar team naar de wereldtitel en won zowel de Gouden Schoen (topscorer) als Gouden Bal (beste speelster). Bovendien werd ze verkozen tot beste speelster van de finale tegen Nederland. Rapinoe krijgt waarschijnlijk concurrentie van Ballon d'Or-winnares Ada Hegerberg, die opnieuw een sterk seizoen achter de rug heeft. Ze werd kampioen met Olympique Lyon en won met de Franse topclub de Champions League. In de finale tegen Barcelona maakte ze een hattrick. Door haar afwezigheid op het WK lijkt ze dit jaar weinig kans te maken. Dat geldt niet voor Vivianne Miedema, die ook tot de kanshebbers behoort. De spits van Arsenal werd in Engeland al verkozen tot Speler van het Jaar en hielp haar club met 22 doelpunten en 10 assists in 19 wedstrijden aan de eerste landstitel sinds 2012. De 22-jarige Oranje-international bereikte bovendien de WK-finale, waarin Amerika te sterk was. Alex Morgan, Sam Kerr, Lucy Bronze en Nikita Parris mogen ook hopen.

Megan Rapinoe is topfavoriet bij de dames.

Wat is het verschil tussen de Ballon d'Or en FIFA's Best?

Dit wordt de vierde editie van FIFA's Best Football Awards. Deze uitverkiezing werd door de wereldvoetbalbond opgezet na het beëindigen van de samenwerking met France Football. De FIFA en het Franse tijdschrift reikten de prijs sinds 2010 samen uit, maar in september 2016 werd bekend dat de voetbalbond op eigen voet verder ging. De Ballon d'Or wordt nog wel altijd uitgereikt, maar dus niet meer in samenwerking met de FIFA.

FIFA's Best 2019

Wie de prijs wint wordt bepaald door alle bondscoaches, aanvoerders van nationale elftallen, een groep geselecteerde journalisten en de supporters, die kunnen stemmen via een online poll. De stemmen uit de vier verschillende categorië tellen ieder voor 25 procent mee. Waar de mannen worden beoordeeld voor hun prestaties van 16 juli 2018 tot 19 juli 2019, geldt voor de vrouwen de periode van 25 mei 2018 tot 7 juli 2019.

Woensdagmiddag zullen vanaf 13.00 uur via de online kanalen van de FIFA de tien genomineerden bekend worden bij de vrouwlijke trainers. Naar verwachting zit hier ook de naam van bondscoach Sarina Wiegman tussen. Om 14.00 uur volgen de tien namen van de genomineerde trainers. Om 15.00 uur worden de tien genomineerde speelsters bekend, gevolgd door de tien kanshebbers bij de mannen (16.00 uur). Op maandag 23 september worden in Milaan de winnaars bekendgemaakt.