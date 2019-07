CL-droom PSV door Ricky van Wolfswinkel aan diggelen geschoten

PSV is dinsdagavond door FC Basel uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel kwam al snel op achterstand in Zwitserland, hetgeen ongedaan gemaakt werd door een prachtige treffer van Bruma. Een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel in de 68ste minuut was de Eindhovenaren echter te machtig: 2-1. PSV is daardoor veroordeeld tot het spelen van voorronde Europa League.

Basel zette PSV vanaf het begin onder druk en kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een indirecte vrije trap werd door Eray Cömert snoeihard binnen geschoten. Doelman Jeroen Zoet zat nog aan de bal, maar onvoldoende om een tegendoelpunt te voorkomen. Van Wolfswinkel had even later de tweede Zwitserse treffer op zijn schoen, maar de dertigjarige Nederlander mikte uit de rebound over.

Vrijwel uit het niets kwam PSV na iets meer dan twintig minuten op gelijke hoogte. Een voorzet van Donyell Malen werd door de inlopende Bruma prachtig in de kruising gekopt. Gesterkt door het doelpunt kwamen de Eindhovenaren beter in de wedstrijd. Nick Viergever kreeg een vrije kopkans, terwijl ook Malen in gevaarlijke positie werd bereikt. Tegelijkertijd ontstond een duel dat bol stond van overtredingen en opstootjes, waarbij wisselspeler Trent Sainsbury van PSV zelfs geel kreeg.

Direct na rust raakte Steven Bergwijn de paal, terwijl de doorgebroken Albian Ajeti ternauwernood werd afgestopt door Viergever. Even later kreeg Van Wolfswinkel een enorme kans, maar de kopbal van de ex-Vitessenaar ging van dichtbij ver naast. Nadat Bergwijn opnieuw een enorme kans liet liggen, wist Van Wolfswinkel in de 68ste minuut alsnog te scoren. De aanvaller zag een voorzet voorbij gaan aan Ajeti en kon de bal eenvoudig binnen schieten: 2-1.

Van Bommel bracht net als in Eindhoven Cody Gakpo, onder wiens aanvoering PSV op zoek ging naar de gelijkmaker. Malen probeerde het met een halve omhaal, terwijl Ajeti aan de andere kant dichtbij de 3-1 was. PSV probeerde een slotoffensief in gang te zetten, maar het duel werd in de laatste fase continu onderbroken door overtredingen. Grote kansen kreeg PSV niet meer.