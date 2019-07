Kovac snoeihard teruggefloten: ‘Het beviel me niet, hij moet zijn werk doen’

Niko Kovac liet enkele dagen geleden weten te rekenen op de komst van Leroy Sané naar Bayern München, maar dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Karl-Heinz Rummenigge. De algemeen directeur van de Duitse grootmacht vindt het speculeren van zijn trainer over de sportieve toekomst van Sané van weinig respect getuigen voor diens werknemer Manchester City.

Bayern is al geruime tijd in onderhandeling met Manchester City over een overgang van Sané naar Duitsland. Beide clubs hebben elkaar nog niet gevonden in een transfersom voor de buitenspeler, maar Kovac liet eind vorige week plots weten goede hoop te hebben Sané snel te kunnen verwelkomen bij Bayern. "Onze directie is hier toegewijd mee bezig en ik heb er veel vertrouwen in. Ik ga ervan uit dat het gaat lukken. Leroy is een geweldige voetballer, dat heeft hij in Engeland al bewezen en ook met de nationale ploeg", zo zei de oefenmeester van de Duitse recordkampioen.

De uitspraken van Kovac kunnen absoluut niet rekenen op de goedkeuring van Rummenigge. "Het beviel me niet, daar draai ik niet omheen", vertelt de directeur dinsdagavond aan ZDF. "We hebben een uitstekende relatie met Manchester City, waar bovendien met Josep Guadiola een ex-trainer van ons rondloopt. Daarnaast wil ik iedereen eraan herinneren dat de speler in kwestie op dit moment nog een doorlopend contract heeft."

Sané is al nagenoeg de gehele zomer de gedroomde aanwinst van Bayern, maar Rummenigge benadrukt dat Kovac zich niet al te veel met de onderhandelingen moet bemoeien. "Of het nu optimistische of pessimistische uitspraken zijn: het helpt ons beide niet verder. Wij doen ons werk, de trainer moet zijn werk doen. Als we allemaal ons werk goed doen, zullen we opnieuw een succesvol seizoen hebben."