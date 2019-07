Wim Kieft over ‘kinderachtige’ uitspraak: ‘Als speler denk je dan: wat een lul’

PSV speelt dinsdagavond de cruciale return tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen de heenwedstrijd met 3-2, maar beleefden afgelopen weekeinde in de Johan Cruijff ArenA een valse generale repetitie tegen Ajax (2-0 nederlaag). Trainer Mark van Bommel was na afloop onnodig kritisch op zijn elftal, zo vindt Wim Kieft.

Van Bommel liet er afgelopen zaterdag na de nederlaag tegen Ajax geen gras over groeien: "Ik ben zwaar teleurgesteld. Zo snel 1-0 achterkomen, dat mag niet gebeuren. Maar als dat toch gebeurt, moet je snel opstaan. Jezelf in die wedstrijd spelen, laten zien waar je voor komt. We moeten heel snel kerels worden", zo brieste de oefenmeester voor de camera van FOX Sports.

Met name die laatste uitspraak van Van Bommel deed veel stof opwaaien. Kieft vond het geen gelukkige opmerking van de keuzeheer. "Ik denk dat hij wel een beetje teleurgesteld was in zijn spelers, maar ik vind het altijd zo kinderachtig als trainers dat roepen over spelers”, vertelt de analist dinsdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Basel bij Veronica. “Dan denk je toch als speler: ‘Wat een lul.’’

Kieft veronderstelt dat de spelers van PSV op voorhand al weinig geloof hadden in een resultaat tegen Ajax. "Je gaat naar Ajax toe en je weet dat Ajax je helemaal zoek kan spelen. Het is weer het begin van het seizoen: je gaat er met angst en beven heen en zo speelden ze ook wel een beetje", vervolgt de oud-spits, die begrijpt dat Van Bommel tegen Ajax vier spelers rust gaf. "De wedstrijd tegen Basel is natuurlijk honderd keer belangrijker dan die Johan Cruijff Schaal."