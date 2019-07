Di Marzio: Zaakwaarnemer Dybala praat nu in Engeland over toptransfer

De kans wordt steeds groter dat Paulo Dybala Juventus deze zomer gaat verlaten. Transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldt dinsdagavond namelijk dat de zaakwaarnemer van de Argentijnse aanvaller momenteel in Engeland is om te onderhandelen over een transfer naar Manchester United. Italiaanse media schreven eerder al over een ruildeal tussen Juventus en United, waar naast Dybala ook Romelu Lukaku deel van moet gaan uitmaken.

Juventus zit al weken achter Lukaku aan en ziet in de overbodige Dybala de ideale ruilwaar om geen transfersom voor de Belgische spits te hoeven betalen. Sterker nog: la Vecchia Signora schat de waarde van zijn eigen speler op 100 miljoen euro, terwijl aan Lukaku een prijskaartje van 85 miljoen euro wordt gekoppeld. United moet per saldo dus vijftien miljoen euro bijbetalen om de deal te beklinken.

Hoewel Dybala eigenlijk liever bij la Vecchia Signora wil blijven, heeft hij zijn zaakwaarnemer toestemming gegeven de onderhandelingen met United te openen. Naar verluidt eist de 25-jarige Zuid-Amerikaan een netto jaarsalaris van tien miljoen euro per jaar bij the Red Devils. Dybala moet zich normaal gesproken aanstaande donderdag melden in Turijn, waar de dribbelaar terugverwacht wordt na zijn deelname aan de Copa América met Argentinië.

Dybala speelt sinds 2015 bij Juventus, dat hem voor 32 miljoen euro overnam van Palermo. In zijn eerste drie seizoenen speelde de linkspoot een belangrijke rol, maar afgelopen seizoen belandde hij vaker op de bank. Desalniettemin kwam Dybala toch nog tot 30 optredens in de Serie A, waarin hij 5 keer scoorde. De aanvaller gaf al meermaals aan onder nieuwe trainer Maurizio Sarri voor zijn kans te willen gaan bij Juventus.