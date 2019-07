‘Ted van Leeuwen is de beste technisch directeur van Nederland’

FC Twente is terug in de Eredivisie en met een door technisch directeur Ted van Leeuwen samengestelde selectie begint de promovendus zaterdag aan de thuiswedstrijd tegen PSV. Er is hier en daar kritiek op het aankoopbeleid van Van Leeuwen, maar bij Voetbalpraat van FOX Sports krijgt de ‘td’ juist lof toegezwaaid.

“Je krijgt niet de beste spelers natuurlijk. Het is zoeken naar spelers die wat hebben, die wat mankeren. Dat kan Van Leeuwen natuurlijk wel goed. Wat dat betreft is het de beste technisch directeur van Nederland”, zo oordeelt Martijn Krabbendam, verslaggever van Voetbal International over het in zijn ogen goede aankoopbeleid van FC Twente.

“Hij laat gewoon zien wat het werk van technisch directeur inhoudt. Het is gewoon een netwerk van mensen kennen, de markt kennen en spelers kennen. En dan kan je aan een elftal gaan werken.” Collega Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad vult Krabbendam aan: “Het gaat erom dat je uit al die aanbiedingen van zaakwaarnemers de juiste krenten uit de pap haalt.”

Van Leeuwen haalde in deze transferperiode Julio Pleguezuelo, Paul Verhaegh, Lindon Selahi, Emil Berggreen, Rafik Zekhnini, José Matos, Giorgi Aburjania en Keito Nakamura naar de Grolsch Veste. In alle gevallen betreft het transfervrije spelers of aanwinsten die door FC Twente op huurbasis naar Enschede zijn gehaald.