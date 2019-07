Wie is Alex Méndez? De Ajax-aankoop die zichzelf spiegelt aan Guti

Ajax heeft zich dinsdag versterkt met Alex Méndez, een achttienjarige Amerikaanse middenvelder die afkomstig is van SC Freiburg. Met de overgang richting Duitsland kwam voor Méndez al een droom uit en met de transfer naar Ajax zet de jeugdinternational, opgeleid door Los Angeles Galaxy, een volgende stap in zijn nog prille loopbaan. De kersverse aanwinst tekent tot medio 2022 en sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax, dat op 9 augustus het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie opent met een wedstrijd tegen TOP Oss.

De jonge middenvelder uit Los Angeles komt bij Ajax met Sergiño Dest een bekende tegen. Laatstgenoemde is net als Méndez een vaste waarde in het Onder-20 elftal van de Verenigde Staten. Het duo bereikte met Team USA deze zomer de kwartfinale van het WK Onder-20, waarin Ecuador uiteindelijk met 1-2 te sterk bleek. Dest debuteerde vorig seizoen in het beloftenelftal en beleefde afgelopen zaterdag in het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal zijn officiële vuurdoop in het eerste elftal van Ajax.

???? Welcome, Alex Mendez! ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) July 30, 2019

Méndez, die door zijn Mexicaanse ouders tevens over een Mexicaans paspoort beschikt, tekende in oktober 2018 een contract in Freiburg en legde kort daarna aan Goal uit waarom hij voor die club had gekozen als eerste halte van zijn Europese loopbaan. “Het is de droom van ieder kind om naar Europa te gaan en daar bij een grote club te tekenen. Die kans wilde ik dan ook niet laten schieten. Deze overstap is voor mij als persoon alleen maar goed.” Tot speelminuten in de hoofdmacht van Freiburg kwam het echter niet in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen.

Voor Méndez, met dertien jeugdinterlands achter zijn naam, waren vorig jaar rond deze tijd meer Europese clubs in de markt, maar verschillende proefperiodes liepen uiteindelijk op niets uit. “Bij die clubs had ik niet hetzelfde gevoel als bij Freiburg. Ze hebben me hier vanaf het begin erg netjes behandeld, alsof ik hier al jaren rondloop. Daarom had ik al snel het gevoel dat ik de juiste keuze had gemaakt.” Méndez, die bekend staat om zijn aanvallende kwaliteiten en uitstekende trap met links, werkte het afgelopen seizoen zijn wedstrijden af bij Freiburg Onder-19. In twaalf competitiewedstrijden kwam hij tot drie goals.

Méndez wordt in eigen land gezien als groot talent en hij weet waar hij aan moet werken. In zijn beginperiode als voetballer werd de aanwinst van Ajax flink op de huid gezeten door jeugdtrainer Brian Kleiban, die de middenvelder van Chivas USA meenam naar de jeugdopleiding van Los Angeles Galaxy. “Mijn mentaliteit was op zeer jonge leeftijd zeker niet altijd voorbeeldig, terwijl dat juist een heel belangrijk onderdeel van het voetbal is. Kleiban liet mij dat dan ook duidelijk merken. Het kweken van mentaliteit is een proces van jaren en het is iets dat ik ook niet meer kwijt wil raken. Het heeft me namelijk alleen maar sterker gemaakt.”

Méndez keek in zijn jongste jaren met speciale aandacht naar Xavi en Ronaldinho, die destijds furore maakten bij Barcelona. Desondanks heeft een speler van Real Madrid de meeste indruk op hem gemaakt. “Dat is Guti, vanwege zijn manier van spelen en zijn waanzinnige passes.” De nieuwbakken Ajacied ziet in zijn manier van spelen overeenkomsten met de oud-speler van de Koninklijke. “Ik heb namelijk soms het idee dat ik tijdens wedstrijden dingen zie die anders spelers over het hoofd zien. Ik denk dat ik daarom op Guti lijk.”

WHAT. A. RIP. ?? Alex Mendez fires from 30 yards away to give the ???? a 1-0 lead vs. ????! pic.twitter.com/BKgoXTFlvT — U.S. Soccer YNT (@USYNT) 17 november 2018

Terwijl de Ajax-aankoop zichzelf spiegelt aan Guti, maakte hij in 2018 zelf al naam op het CONCACAF Championship voor spelers onder de twintig jaar. Zijn optreden in de finale tegen Mexico, waar voormalig Ajax-doelwit Diego Lainez meespeelde, is voor hem onvergetelijk. Hij was de beste speler van het veld en besliste met twee doelpunten de wedstrijd in het voordeel van de Amerikanen. Zijn totaal aantal goals dat toernooi kwam daarmee op acht. Na afloop kreeg hij de Gouden Bal, de prijs voor de beste speler van het toernooi.

Wanneer hij zich weet door te ontwikkelen zal hij een keuze moeten gaan maken tussen de nationale ploeg van de Verenigde Staten en die van Mexico. Of hij in de toekomst voor de Mexicaanse ploeg wil uitkomen? “Ik zal niet zeggen dat ik de deur naar Mexico dicht heb gegooid, maar ik ben blij waar ik nu ben”, aldus de Amerikaans jeugdinternational, die bij Ajax hoopt door te breken.