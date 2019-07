EA Sports bevestigt: Zinédine Zidane op cover Ultimate Edition FIFA 20

EA Sports meldt dinsdagmiddag dat Zinédine Zidane de cover van de Ultimate Edition van FIFA 20 siert. De trainer van Real Madrid is een van de vijf zogeheten nieuwe Icons, daar Oranje-bondscoach Ronald Koeman, Andrea Pirlo, Didier Drogba en Ian Wright onlangs deze status kregen toegewezen van EA Sports. Zidane is volgens het persbericht van de computerspelontwikkelaar de meest aangevraagde Icon ooit.

Het gerucht over Zidane als een van de Icon Players op de cover van FIFA 20 ging al enige dagen de ronde. Een medewerker van EA Sports bracht via Twitter een teaser van de nieuwe cover naar buiten. Een foto werd daarbij niet gebruikt, maar aan het silhouet kon worden afgeleid dat het om de oefenmeester van de Koninklijke ging.

The one, the only, Zizou ?? ?? On the cover of the #FIFA20 Ultimate Edition and in #FUT20 as an ICON ?? Pre-Order the Ultimate Edition by August 5 to get a guaranteed #OTW player -> https://t.co/kNhJMf0Pmv pic.twitter.com/DNbkzNQxHT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 30 juli 2019

Zidane wordt door velen gezien als een van de beste voetballers ooit. Zizou veroverde met Frankrijk de wereldtitel in 1998 en de Europese titel twee jaar later. Op het WK van 2006 kreeg hij de Gouden Bal uitgereikt, al werd die prijs overschaduwd door zijn kopstoot richting Marco Materazzi in de finale tegen Italië. Op clubniveau was de technisch begaafde middenvelder jarenlang de smaakmaker bij Juventus en Real, waarmee de Fransman in 2002 de Champions League veroverde.

Op de standaardversie van FIFA 20 is Eden Hazard, de miljoenenaanwinst van Real, op de cover te zien. Virgil van Dijk werd uitgekozen voor de cover van de Championship Edition van de populaire game. De verdediger van Liverpool ziet de uitverkozing als een grote eer, zo liet hij weten aan SPORTbible. “Ik speel FIFA sinds ik jong was en heb alle grote spelers op de cover gezien. Het is soms goed om als verdediger erkenning te krijgen en ik ben erg trots. Het komt niet vaak voor dat een verdediger op de cover komt en het is iets heel bijzonders.”