‘Mogelijke opvolger Frenkie de Jong’ en PSV-tweetal op exclusief lijstje UEFA

De UEFA heeft dinsdag een lijst met vijftig grote talenten naar buiten gebracht en daarop prijken de namen van Ajacieden Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp en de PSV’ers Donyell Malen en Mohammed Ihattaren. Volgens de Europese voetbalbond hoort het Nederlandse viertal tot een exclusief gezelschap dat komend seizoen in de gaten dient te worden gehouden.

Eiting wordt door de UEFA omschreven als 'de mogelijke opvolger van Frenkie de Jong' bij Ajax. Laatstgenoemde werd deze zomer voor minimaal 75 miljoen euro verkocht aan Barcelona. De 21-jarige middenvelder van de regerend landskampioen uit Amsterdam ‘combineert een onorthodoxe manier van spelen met visie en intelligentie’, zo valt te lezen in het spelersrapport.

Ekkelenkamp, die afgelopen seizoen debuteerde in het Champions League-duel van Ajax met Juventus, wordt gezien als een ‘technisch begaafde en veelzijdige middenvelder’ en het is niet uitgesloten dat hij op korte termijn zijn doorbraak beleeft in het elftal van trainer Erik ten Hag. Ekkelenkamp kan daarnaast ook uitdelen, want in de thuiswedstrijd tegen Juventus haalde de jeugdexponent de doorgebroken Cristiano Ronaldo zonder pardon neer.

Ihattaren lijkt in zijn manier van spelen een beetje op Arsenal-middenvelder Mesut Özil, terwijl Malen, de ‘nieuwe nummer 9 van PSV’, als beoogde opvolger van Luuk de Jong wellicht voor ‘zijn beste seizoen tot nu toe’ staat. Ook onder meer Ianis Hagi, die onlangs vermeende belangstelling van Ajax uiteindelijk voor Racing Genk koos, Rodrygo (Real Madrid) en Arsenal-aanwinst William Saliba krijgen een eervolle vermelding van de UEFA.