Max Huiberts rekent op extra aankopen en bevestigt gesprekken over Til

Guus Til staat op het wensenlijstje van Spartak Moskou, dat naar verluidt tussen de tien en vijftien miljoen euro overheeft voor de 21-jarige middenvelder van AZ. Directeur voetbalzaken Max Huiberts bevestigt dat de gesprekken tussen beide partijen gaande zijn, maar details over een eventuele deal met de Russische topclub wil hij liever niet prijsgeven.

“Er is contact geweest tussen beide clubs”, stelt Huiberts op de website van de Eredivisionist uit Alkmaar. “Dat loopt op dit moment, daar kan ik verder nog niks met zekerheid over zeggen. We zijn met die club (Spartak Moskou, red.) in gesprek, maar heel veel nieuws kan ik daar momenteel niet over zeggen. Er is dus nog niets definitief.” Til heeft naar verluidt wel oren naar een verhuizing richting de Russische competitie.

Aan de andere kant is AZ bezig met inkomende transfers. In een eerder stadium werden Jordy Clasie en Yukinari Sugawara aangetrokken en Huiberts hoopt niet dat het daarbij blijft. “We zijn bezig om te kijken of we ons kunnen versterken. Dat doen we altijd. Ik ga ervan uit dat er zeker nog spelers bij gaan komen. Ik kan daar momenteel alleen niks over zeggen omdat we in contact zijn met de zaakwaarnemers van spelers. Daarnaast zijn onze scouts in deze tijd van het jaar volop bezig.”

Mocht Til daadwerkelijk bij Spartak tekenen, dan is Mark Diemers wellicht zijn opvolger in het AFAS Stadion. Volgens 1Limburg staat de 25-jarige middenvelder van Fortuna Sittard op een ‘schaduwlijstje’ van AZ. Volgens diens zaakwaarnemer en Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna, is er echter nog geen bod neergelegd in Sittard voor Diemers, wiens contract in Limburg nog twee seizoenen doorloopt.