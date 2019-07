Jansen liep door De Graafschap droomtransfer naar Celtic mis

Anco Jansen was in de zomer van 2013 hard op weg naar Celtic, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet. Volgens de middenvelder van FC Emmen hebben de toenmalige bestuurders van De Graafschap hem een droomtransfer door de neus geboord. In gesprek met Veronica Magazine laat de Messi van de Meerdijk weten dat het hem nog altijd steekt.

De inmiddels dertigjarige aanvoerder van FC Emmen had er in 2013 net anderhalf jaar bij De Graafschap op zitten. Met 21 doelpunten in 29 wedstrijden in de Eerste Divisie had hij zich in de kijker bij het Schotse Celtic gespeeld, dat in het seizoen 2012/13 een topseizoen beleefde. Zowel de Schotse titel als beker werd gewonnen, terwijl de groepsfase van de Champions League werd overleefd. In een groep met Benfica en Spartak Moskou eindigde de ploeg van Neil Lennon op de tweede plaats achter Barcelona.

Dat het niet tot een overstap kwam, was tegen het zere been van Jansen. “Die transfer ging zes jaar geleden niet door en de mensen van De Graafschap die daar toen zaten, hadden er echt de ballen verstand van", aldus de aanvallende middenvelder. “Ze wilden het onderste uit de kan halen bij een club die toen in een poule zat in de Champions League met Ajax en Barcelona. Ze hadden als Eerste Divisie-club helemaal geen ervaring met zo'n grote club.”

“Ze hebben hun hand overspeeld ten koste van mij”, vervolgt Jansen. “Toen ik van de interesse hoorde, kon ik het niet geloven. De directeur zei: boek maar een ticket, dit komt goed. Maar in Glasgow werd mijn zaakwaarnemer ineens zenuwachtig. Ik zeg: wat is er aan de hand? Nou, hij moest even bellen. Een paar tellen later konden we met de eerste vlucht weer terug.” Een half jaar later werd Jansen verkocht aan Roda JC. In de zomer van 2015 dook hij op bij het Turkse Bursaspor, waarna hij medio 2017 transfervrij de overstap naar Emmen maakte.