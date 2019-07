‘Barcelona biedt eerder aan Ajax en PSV gelinkt talent aan bij FC Utrecht’

Juan Miranda hoeft bij Barcelona niet te rekenen op een basisplaats komend seizoen en de Catalaanse grootmacht werkt derhalve aan een oplossing voor de jeugdexponent. De negentienjarige linksback, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, is volgens Mundo Deportivo aangeboden bij FC Utrecht. Zijn contract in Barcelona loopt nog twee seizoenen door.

De Spaanse sportkrant wist onlangs te melden dat Barcelona en FC Utrecht in gesprek zijn over een samenwerkingsverband, wat een eventuele overgang van Miranda naar de Domstad verklaart. De multifunctionele vleugelverdediger verscheen begin juni op de radar van zowel Ajax als PSV, al bleven concrete aanbiedingen vanuit Nederland destijds uit. Ook Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach en Sampdoria werden onlangs met de Spanjaard in verband gebracht.

Miranda wordt in eigen land momenteel gelinkt aan Real Betis, Real Mallorca en Granada, terwijl in een eerder stadium Atlético Madrid, Real Sociedad, Celta de Vigo en Real Valladolid als potentiële nieuwe werkgevers werden genoemd. De linksback, met naar verluidt een afkoopclausule van tweehonderd miljoen euro in zijn verbintenis, moet bij Barcelona Jordi Alba voor zich dulden. Daarnaast is technisch directeur Éric Abidal volgens Mundo Deportivo nadrukkelijk op zoek naar defensieve versterkingen.

Real Betis wil Miranda wellicht betrekken in een deal met Junior Firpo, die naar verluidt op het lijstje van Abidal staat. Volgens berichten heeft de verdediger een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract staan. Ook David Alaba (Bayern München), Matteo Darmian (Manchester United) en Philipp Max (FC Augsburg) zijn op de radar van de Spaanse kampioen verschenen.