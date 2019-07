Ronaldo: ‘Als hij gaat, moet hij ergens heen waar hij gelukkig wordt’

Neymar blijft de gemoederen bezighouden, daar een transfer van Paris Saint-Germain richting Barcelona nog steeds tot de mogelijkheden lijkt te horen. Cristiano Ronaldo is een liefhebber van de Braziliaanse aanvaller en hoopt dan ook dat Neymar de juiste keuze maakt, mocht hij alsnog besluiten om PSG achter zich te laten.

“Ik weet eerlijk gezegd niet of Neymar bij Barcelona terugkeert”, laat Ronaldo optekenen door Marca. “Het is een geweldige voetballer en ik kan het heel goed met hem vinden. We hebben onlangs nog samen een commercial opgenomen. Er wordt veel over Neymar gepraat, Real Madrid, Barcelona, Juventus... Dat is de taak van de pers, omdat er kranten moeten worden verkocht. Ik denk echter dat hij bij PSG blijft.”

De aanvaller van Juventus houdt echter een slag om de arm. “Als hij niet bij PSG blijft, dan moet hij op zoek naar een club waar hij lekker kan voetballen en gelukkig is. Ik hoop dat blessures hem bespaard blijven, want daar heeft Neymar veel mee te maken gehad de laatste tijd. Dat baart me zorgen, want ik zie hem graag spelen. Ik hoop dat hij de juiste keuze maakt en boven alles aan zichzelf denkt. Dat gun ik hem van harte.”

Neymar, wiens contract in de Franse hoofdstad nog drie seizoenen doorloopt, kwam in 2017 voor 222 miljoen over van Barcelona. De 27-jarige aanvaller lijkt in te zetten op een terugkeer in het Camp Nou, al is er nog geen sprake van een akkoord tussen beide clubs. Neymar, die de Copa América moest laten schieten wegens blessureleed, is onlangs bij PSG begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.