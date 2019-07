Barça-sterren flaneren op jacht met vrouwen; Brahim Darri geniet met partner

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het toch al extravagante Ibiza werd de afgelopen dagen wakkergeschud door Lionel Messi en aanhang. De vedette van Barcelona was zondagavond met onder meer Luis Suárez en Cesc Fàbregas te vinden in de bekende beachclub Ushuaïa, waarna het feest een dag later werd voortgezet op een jacht.





Hertha BSC bereidt zich momenteel in Oostenrijk voor op het nieuwe voetbalseizoen in Duitsland. De ploeg van onder anderen Karim Rekik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan vermaakte zich deze week tussen alle bedrijven door op de kartbaan.





Cristiano Ronaldo was deze week in Madrid om de Marca Leyenda-award in ontvangst te nemen, een speciale onderscheiding voor zijn imposante carrière. De Portugese superster wist zich vergezeld door partner Georgina Rodríguez.





Wie pikt Vince Gino Dekker op? De voormalig Ajacied zit na zijn vertrek bij Go Ahead Eagles nog altijd zonder club, al is op zijn Instagram-pagina wel te zien hoe hij zichzelf fit houdt. Het voordeel van zonder club zitten: terwijl alle andere voetballers zwoegen tijdens de voorbereiding, geniet Dekker in Rimini met zijn partner.





Brahim Darri werd weggestuurd bij NEC, maar de 24-jarige aanvaller heeft niet lang zonder club hoeven zitten. Darri speelt tegenwoordig op het tweede Turkse niveau voor Fatih Karagümrük en lijkt met volle teugen te genieten van het leven in Istanbul.





Bayern München, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe strijden deze week in de Allianz Arena om de Audi Cup. Pierre van Hooijdonk is aanwezig bij het evenement en liep daar twee oud-ploeggenoten tegen het lijf: Alex de Souza en Tuncay Sanli.





Een mooi moment deze week voor Evgeniy Levchenko: samen met zoonlief bekeek de Oekraïense oud-middenvelder vliegtuigen bij Schiphol.