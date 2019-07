‘Feyenoord kan het grootste slachtoffer worden als Ajax hem toch nog haalt’

Pierre van Hooijdonk wil Ajax niet direct als kampioen aanwijzen, maar de oud-aanvaller denkt wel dat het elftal van trainer Erik ten Hag de zaken momenteel het beste voor elkaar heeft. Van Hooijdonk is echter geen liefhebber van voorspellingen, want door de steeds veranderende transfermarkt kan er nog van alles gebeuren bij de verschillende kampioenskandidaten.

“Wat dat betreft is Ajax het beste gewapend tegen wat nog eventueel komen gaat: transfergeweld uit het buitenland”, stelt Van Hooijdonk in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Zij hebben al doorgeschakeld en mochten Hakim Ziyech en David Neres nog weggaan dan is daar geen absolute paniek. Feyenoord heeft dat, weliswaar gedwongen, niet gedaan. Dit kunnen straks zelf het grote slachtoffer worden als Ajax toch nog Steven Bergwijn haalt en PSV op hun beurt Steven Berghuis.”

“Ajax is qua portemonnee nu eenmaal niet meer zo afhankelijk daarvan”, vervolgt Van Hooijdonk zijn voorspelling voor het nieuwe seizoen. “Die hebben, zeker ook afgaand op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (met 2-0 gewonnen, red.), de grootste kans om kampioen te worden. Ik zag daar de contouren van het Ajax van vorig jaar. Bij PSV zag ik dat helemaal niet.”

Van Hooijdonk denkt dat FC Utrecht voor verrassingen kan gaan zorgen in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. “Die hebben veel aankopen gedaan en ook goede. Adam Maher is gekomen, die heeft een goed seizoen gedraaid bij AZ. Adrián Dalmau is de spits. Die scoorde vorig seizoen veel bij Heracles en dat is geen eendagsvlieg. Met John van den Brom hebben ze een trainer die heeft bewezen dat hij goed is. FC Utrecht en ook AZ zijn wel de uitdagers waar Feyenoord zich mee moet meten als het gaat om de derde plek.”