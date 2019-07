Terugkeer van David Neres maakt Ajax-selectie bijna compleet

David Neres heeft zich dinsdag voor het eerst weer op de training van Ajax laten zien, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De aanvaller kreeg langer vakantie vanwege zijn deelname aan de Copa América, maar heeft zich nu weer aangesloten bij zijn ploeggenoten. De eerste Eredivisie-wedstrijd, zaterdag tegen Vitesse, lijkt echter wel te vroeg te komen voor de aanvaller.

Neres mocht na afloop van het door Brazilië gewonnen landentoernooi drie weken op vakantie en miste daardoor onder meer een aantal oefenwedstrijden en de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Nicolás Tagliafico, namens Argentinië eveneens actief op de Copa, sloot zich eerder weer aan bij de selectie en maakte maandag tegen Sivasspor zijn eerste minuten van de voorbereiding.

Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech en André Onana waren met respectievelijk Marokko en Kameroen actief op de Afrika Cup en ook zij keerden onlangs terug op het trainingsveld. Onana stond zaterdag zelfs al in de basis tegen PSV, terwijl Ziyech als invaller binnen de lijnen kwam. Mazraoui deed maandag net als Tagliafico mee tijdens de in 1-1 geëindigde oefenwedstrijd tegen Sivasspor.

Met de terugkeer van Neres is de selectie van trainer Erik ten Hag nu bijna compleet. Alleen nieuwkomer Edson Álvarez staat nog niet op het trainingsveld. De van Club América overgenomen verdediger is momenteel in Mexico om wat formaliteiten omtrent zijn werkvergunning te regelen en zolang dat nog niet voor elkaar is, mag hij niet meetrainen met zijn nieuwe club.

Het is overigens niet uitgesloten dat Neres deze zomer nog bij Ajax vertrekt. Directeur voetbalzaken bevestigde onlangs al dat er belangstelling, van waarschijnlijk Atlético Madrid, is voor de dribbelaar: “Voor David is één club concreet, met een bod. Daar gaan we dan over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn”, liet hij twee weken geleden optekenen door Voetbal International.