Dinsdag, 30 Juli 2019

Napoli meldt zich met miljoenen plus Milik in Spanje

Harry Maguire raakt gefrustreerd door de houding van Leicester City, dat 98 miljoen euro voor hem wil ontvangen. Manchester United gaat vooralsnog echter niet verder dan 76 miljoen. (The Sun)

Kevin-Prince Boateng lijkt voor een binnenlands overstap te kiezen. De aanvaller van Sassuolo, die afgelopen halfjaar werd uitgeleend aan Barcelona, geeft de voorkeur aan een transfer naar Fiorentina boven een terugkeer bij Eintracht Frankfurt. (Sportitalia)

Napoli mengt zich in de strijd om Tottenham Hotspur-doelwit Giovani Lo Celso. I Partenopei hebben Real Betis geld plus de diensten van de door de Spanjaarden begeerde Arek Milik geboden voor de middenvelder. (Informa Betis)

Crystal Palace heeft de beste papieren in handen voor de komst van Djibril Sidibé. AS Monaco wens vijftien miljoen euro te incasseren voor de rechtsback, die ook in beeld is bij West Ham United. (L’Équipe)

De kans is groot dat de toekomst van Robin Olsen in Portugal ligt. De doelman van AS Roma is namelijk in beeld bij zowel Benfica als bij titelconcurrent FC Porto. (La Gazzetta dello Sport)