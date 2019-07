Gareth Bale begaat doodzonde: ‘Dat is een belediging naar die mensen’

Gareth Bale is nog altijd speler van Real Madrid. De dertigjarige aanvaller leek zich aan te sluiten bij Jiangsu Suning, maar uiteindelijk ketste de lucratieve deal voor de routinier af. John Toshack, voormalig trainer van onder meer Real Madrid en de nationale ploeg van Wales, begrijpt dat Bale de laatste jaren kritisch onder de loep is genomen door de Spaanse pers.

Bale is sinds medio 2013 actief voor de Koninklijke, maar heeft zich zelden door middel van de Spaanse taal gepresenteerd in zijn tijd in het Santiago Bernabéu. "Kom op, Gareth. Doe nou eens een interview, spreek je uit. Je bent nu al zes of zeven jaar in Madrid", aldus de zeventigjarige oefenmeester in gesprek met de BBC.

"Na zoveel jaar spreek je de taal nog niet. Dat is een belediging naar de mensen voor wie je werkt. Het wordt niet goed gepruimd in Spanje en dat stelt me teleur. Let wel: hij is ook belangrijk geweest voor Real Madrid. Het is doodzonde dat hij zich niet meer heeft ingeleefd in het land waarin hij woont en in de supporters voor wie hij voetbalt."

Toshack hoopt dat Bale in de toekomst alsnog zich in het Spaans zal verwoorden tegenover de lokale pers. "Maak nou wat tijd vrij en leer de taal", oppert de Welshman. Trainer Zinédine Zidane heeft al de hoop uitgesproken dat Bale snel naar een andere club verkast. De buitenspeler ligt momenteel nog tot de zomer van 2022 vast bij de Spaanse grootmacht.