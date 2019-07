Ronaldo schept duidelijkheid over rol in transfer Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt is deze zomer neergestreken bij Juventus. De Italiaanse topclub was bereid 75 miljoen euro over te maken naar Ajax om de negentienjarige verdediger in te lijven. Cristiano Ronaldo zou vlak na de Nations League-finale De Ligt hebben proberen over te halen om voor Juventus te tekenen, maar dit ontkent de Portugese wereldster zelf.

Ronaldo en De Ligt hadden na de wedstrijd Portugal - Nederland (1-0) een onderonsje. De Ligt erkende na afloop dat Ronaldo hem vroeg om voor Juventus te kiezen, maar volgens laatstgenoemde speler moet er niet te veel waarde worden gehecht aan het korte gesprek. "Of ik een belangrijke rol heb gespeeld in de transfer van De Ligt? Dat denk ik niet", zegt Ronaldo tegenover Marca.

"Het is grappig dat je mij die vraag stelt, want eigenlijk was er alleen maar sprake van een kort gesprek met een collega na de wedstrijd. Zoals iedereen dat doet", benadrukt de 34-jarige aanvaller, die niet wil ingaan op de inhoud van het gesprek. "Ik zei het als grap, maar ik zou nooit iemand willen beïnvloeden in de onderhandelingen. Maar de waarheid is dat ik erg blij ben dat hij is gekomen."

De Ligt vertelde begin juni dat hij Ronaldo eerst niet verstond toen de Portugees hem aansprak. "Ik schrok er een beetje van, dus daarom lachte ik. Maar ik heb niets gezegd", zei De Ligt in gesprek met de NOS. De Ligt vertelde Ronaldo dat hij geen beloftes kon doen. "Zo kort na de wedstrijd ben je daar ook totaal niet mee bezig. Dan baal je dat je verloren hebt en dat is het enige waar je dan aan denkt eigenlijk."