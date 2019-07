Louis van Gaal laat oude vete met ‘ster’ herleven: ‘Hij dacht meer aan zichzelf’

Louis van Gaal vindt het zeer belangrijk dat zijn spelers altijd denken aan het teambelang. De trainer zegt in gesprek met France Football dat hij in zijn vele jaren als coach verschillende topspelers wist te overtuigen meer in teamverband te spelen. Van Gaal stelt dat dit minder van toepassing was op Franck Ribéry bij Bayern München.

Van Gaal en Ribéry hebben na hun samenwerking regelmatig een sneer naar elkaar uitgedeeld. De trainer werkte van 2009 tot 2011 met de aanvaller samen en Van Gaal is tot de conclusie gekomen dat de routinier vaak aan zijn eigen belang dacht. "Ik heb met spelers als Luis Figo en Frank Rijkaard gewerkt toen zij in de dertig waren", begint Van Gaal zijn relaas.

"Op 34-jarige leeftijd stond Rijkaard nog altijd open voor mijn ideeën. Hij gebruikte zijn status niet voor eigen belang, maar voor het collectieve belang. Deze spelers zijn meer bruikbaar dan wat je zogenaamd sterren noemt. Ribéry was niet zo. Hij dacht meer aan zichzelf dan aan het team", aldus de trainer, die bij Paris Saint-Germain een vergelijkbare speler als Ribéry ziet.

Van Gaal memoreert een wedstrijd van bijna twee jaar geleden tussen PSG en Bayern in de Champions League. "PSG won met 3-0, maar ik zei toen dat Bayern het beste team had. Neymar speelde alleen maar voor zichzelf. Kylian Mbappé niet, want hij was net bij PSG gearriveerd. Edinson Cavani ook niet, want dat is zijn stijl niet."