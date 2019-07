‘Pokerspel eindigt in nieuw miljoenenakkoord tussen Bosz en Schreuder’

Nadiem Amiri gaat verkassen naar Bayer Leverkusen, zo meldt onder meer BILD. De club van trainer Peter Bosz zou al wekenlang aan het onderhandelen zijn over een transfer van de middenvelder. Nu zou er een akkoord liggen van circa elf miljoen euro inzake Amiri, die waarschijnlijk voor vijf jaar gaat tekenen bij die Werkself.

Leverkusen is al een tijd bezig om de 22-jarige Amiri los te weken bij de club van trainer Alfred Schreuder. Hoffenheim verlangde circa veertien miljoen euro, terwijl Leverkusen in eerste instantie niet verder wilde gaan dan tien miljoen. Beide clubs zouden nu overeenstemming hebben bereikt over een deal ter waarde van elf miljoen.

Amiri ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Hoffenheim, waardoor de club bereid was om mee te werken aan een transfer om zodoende nog wat geld over te houden. De Duits jeugdinternational is de tweede speler deze zomer die Hoffenheim inruilt voor Leverkusen. Eerder maakte middenvelder Kerem Demirbay voor ongeveer 32 miljoen euro de overstap.

Schreuder, sinds deze zomer actief bij Hoffenheim, moet zodoende opnieuw een belangrijke speler uitzwaaien. Eerder maakten naast Demirbay ook spits Joelinton voor 44 miljoen (Newcastle United) en verdediger Nico Schulz voor 25,5 miljoen (Borussia Dortmund) een transfer. Hoffenheim begint het nieuwe Bundesliga-seizoen op 18 augustus met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.