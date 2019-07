Braziliaanse politie stopt verkrachtingsonderzoek tegen Neymar

De Braziliaanse politie heeft een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door Neymar in mei in Parijs stopgezet wegens gebrek aan bewijs. De kans op een strafzaak tegen de aanvaller van Paris Saint-Germain en het nationale elftal van Brazilië is daardoor kleiner geworden.

Leider van het onderzoek Juliana Lopes Bussacos heeft de beschuldigingen van een model tegen Neymar grondig onderzocht en heeft besloten om geen aanbeveling te doen voor het indienen van een actie. Het Openbaar Ministerie heeft nu vijftien dagen de tijd om te beslissen hoe het verder moet.

De politie in São Paulo deed onderzoek naar beschuldigingen van de Braziliaanse Najila Trindade, die zegt dat Neymar haar in mei in dronken toestand op een hotelkamer in Parijs tot seks heeft gedwongen. De Braziliaans international erkende de vrouw in kwestie te hebben ontmoet, maar heeft verkrachting altijd ontkend.

In tegenstelling tot wat de politie aanbeveelt, kan justitie de zaak alsnog aanhangig maken of verder onderzoek bevelen. Als gevolg van het onderzoek besloot Mastercard vorige maand een reclamecampagne met Neymar tijdelijk stop te zetten. Het bedrijf wilde eerst opheldering over de beschuldigingen.