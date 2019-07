Everton ontkent ‘met klem’ megadeal en meldt einde van transfersoap

Everton ontkent de recente berichtgeving inzake Wilfried Zaha. De 26-jarige aanvaller van Crystal Palace zou al een tijdje op het verlanglijstje staan van the Toffees, die zich onlangs naar verluidt opnieuw hadden gemeld op Selhurst Park met een verbeterd bod. Everton verwijst dit verhaal nu echter naar het rijk der fabelen.

De club van directeur Marcel Brands zou onlangs zestig miljoen euro plus Cenk Tosun en James McCarthy hebben geboden voor Zaha. Everton laat in een statement echter weten dat dit niet klopt. "Everton ontkent met klem dat een bod is neergelegd bij Crystal Palace voor Wilfried Zaha waarbij ook Cenk Tosun en James McCarthy zouden zijn betrokken", zo klinkt het.

Everton bevestigt dat men in een eerder stadium wel hebben aangeklopt bij de club uit Londen. “Everton en Crystal Palace hebben een zeer goede relatie. Er is afgelopen weekend wel een bod uitgebracht, maar dit werd geweigerd. Beide clubs zijn het eens geworden dat dit het einde van de kwestie betekent”, zo laat Everton weten.

Het is afwachten of Zaha nog weet te verkassen deze transferperiode. Diverse clubs werden reeds gelinkt aan de Ivoriaans international, zoals Arsenal. De club uit Londen lijkt zich nu echter te versterken met Nicolas Pépé van Lille OSC, waardoor een transfer van Zaha naar Arsenal uitgesloten lijkt. Zaha ligt nog tot medio 2023 vast bij Crystal Palace.