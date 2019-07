Collega Luuk de Jong weigert een miljoen euro per maand

(The Sun)

Manchester United heeft al geruime tijd contact met het management van Moussa Dembélé. De Engelsen kunnen pas concrete interesse in de spits van Olympique Lyon tonen als enkele spelers vertrekken. (The Sun)

De Chinese club bood Sevilla veertig miljoen euro, terwijl de spits zelf een miljoen euro per maand kon verdienen.

(AS)