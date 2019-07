‘Het is gewoon lachwekkend wat er bij Feyenoord op het veld rondloopt’

Feyenoord verzamelde 82 punten in het seizoen dat de landstitel eindelijk weer naar Rotterdam-Zuid ging. Nadien speelde het team van Giovanni van Bronckhorst in competitieverband geen enkele rol van betekenis meer. In 2017/18 eindigde Feyenoord als vierde, op zeventien punten van winnaar PSV (66 in totaal) en de Rotterdammers sloten het voorbije seizoen een plaats hoger af, maar de achterstand bedroeg uiteindelijk 21 punten: 65 om 86.

Met inmiddels Jaap Stam als opvolger van Van Bronckhorst hoopt Feyenoord weer een serieuze rol te kunnen vervullen in de strijd om de landstitel, maar de ploeg laat in de voorbereiding een bedenkelijke indruk achter. Pascal Bosschaart hoopt dat Feyenoord een spits aantrekt en dat de achterhoede wordt versterkt. “Wie weet is er dan nog wat mogelijk dit seizoen. Stiekem hoop je natuurlijk op een serieuze strijd met Ajax en PSV. Maar eerlijk? Ik denk dat we blij mogen zijn als FC Utrecht en AZ onder Feyenoord eindigen”, erkent de oud-voetballer van onder meer Feyenoord. “Vandaar een welgemeend: Succes, Jaap.”

Royston Drenthe ‘maakt zich echt zorgen’, maar denkt dat de problemen al voor een groot deel zijn opgelost als er een goede linker centrale verdediger bij komt. “Ook is het belangrijk dat Steven Berghuis blijft en dat Nicolai Jörgensen snel in de basis terugkeert”, somt de ex-Feyenoorder in het Algemeen Dagblad op. “Dylan Vente komt, helaas voor die jongen, nog tekort. Met Berghuis, Jörgensen en Luciano Narsingh denk ik dat Feyenoord niet of nauwelijks onderdoet voor PSV.”

Drenthe ziet Ajax als de nummer een. “Maar ik zou niet weten waarom Feyenoord niet voor de tweede plaats zou kunnen strijden." Mario Been denkt dat Stam ‘een wereldprestatie’ levert als Feyenoord als derde eindigt. “AZ en FC Utrecht, ook bepaald geen hoogvliegers, zijn ten minste gelijkwaardig. En misschien zelfs beter dan Feyenoord.” Vooral de defensie baart de oud-speler en ex-trainer van Feyenoord zorgen. “Geen opbouwend vermogen, nooit de diepte bereiken. Dat kan toch niet?"

“Ik heb een beetje te doen met Stam. Elk normaal denkend mens ziet dat dit Feyenoord zijn handen dicht mag knijpen met de derde plaats, zelfs wanneer Jörgensen en Narsingh wekelijks spelen”, vervolgt Been in gesprek met het dagblad. “Maar er zullen in dat wespennest rondom De Kuip vast figuren zijn die menen dat de derde plaats te weinig is. Tegen diegenen zou ik willen zeggen: kijk eens goed naar wat er rondloopt op het veld. Lachwekkend is het gewoon.”