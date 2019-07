‘Hij is niet betrouwbaar, ik denk dat Jaap Stam dat ook wel heeft gezien’

Renato Tapia heeft maandag de training bij Feyenoord hervat. De verdediger annex Peruviaans international keerde later terug dan de rest van de selectie van Jaap Stam, omdat hij aan de Copa América meedeed. Daarin werd in de finale verloren van Brazilië. In beginsel mag Tapia, zondag 24 jaar geworden, uitkijken naar een andere club.

“Club en speler hebben vorige week een goed gesprek gehad, met als uitkomst dat alle opties voor de toekomst nog open zijn.” Dat staat dus haaks op de eerdere uitspraken van technisch directeur Sjaak Troost, die die er geen geheim van maakte dat de rol van Tapia bij Feyenoord in zijn ogen uitgespeeld is. “Renato is volwaardig lid van onze selectie en wij kunnen elke speler gebruiken”, zegt trainer Jaap Stam over de kwestie.

“De trainer heeft geen enkele reden om hem af te serveren”, zo stelde Sjoerd Mossou maandagavond in het praatprogramma Voetbalpraat op FOX Sports. Martijn Krabbendam ziet het wat somberder in voor Tapia. “Je kent Tapia. Hij kan geweldige dingen doen en daarna doet-ie iets krankzinnigs”, benadrukte de journalist van Voetbal International. “Hij is niet betrouwbaar voor een trainer, ik denk dat Stam dat ook wel heeft gezien.”

“Maar het gaat erom: die jongen heeft gewoon een doorlopend contract”, doelde Krabbendam op de nog een jaar doorlopende verbintenis. “Wat wil je dan doen? Wegsturen?” Mossou snapt de houding van Tapia, die voorlopig niets ziet in het voortzetten van zijn loopbaan bij het geïnteresseerde Lokomotiv Moskou. “Lokomotiv Moskou, daar mag je toch gewoon ‘nee’ tegen zeggen?”, vroeg de journalist van het Algemeen Dagblad zich openlijk af.