‘Tagliafico werd voor 3,5 miljoen euro aangeboden bij Feyenoord’

Nicolás Tagliafico speelt sinds januari 2018 bij Ajax, maar de linksback had nu zomaar voor aartsrivaal Feyenoord kunnen uitkomen. Volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International had technisch directeur Martin van Geel destijds de optie om de Argentijn over te nemen van Independiente.

"Tagliafico is voor 3,5 miljoen euro aangeboden bij Feyenoord", onthult Krabbendam in het praatprogramma Voetbalpraat op FOX Sports. "Maar ze hadden liever Ridgeciano Haps voor 6,5 miljoen euro. Nou, dat is ook een keuze", zegt de journalist met een cynische ondertoon. Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad vindt de beslissing typerend voor het beleid van de inmiddels vertrokken technisch directeur Martin van Geel.

"Van Geel koos liever veilig", zegt Mossou. "Dan heb je ook weleens gelijk, maar in dit geval niet." Mossou wordt ook gevraagd naar Lisandro Magallán, die Ajax in januari overnam van Boca Juniors. "Niemand begrijpt het. In de basisploeg van Boca Juniors zaten wel zes of zeven high potentials waar heel Europa achteraan zit, maar hij echt in de verste verte niet. Ook bij het Argentijnse elftal was hij totaal niet in beeld."

Lisandro Martínez, die deze zomer naar Amsterdam kwam vanuit Defensa y Justicia, maakt vooralsnog een betere indruk op de journalisten. "Over die Martínez zijn ze wél allemaal zeer enthousiast", vertelt Krabbendam. "Dat is wel een goede speler. Dat zag je eigenlijk al meteen in die wedstrijd (de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, red.). Je kunt erop rekenen dat als hij zich zo blijft ontwikkelen, hij binnen twee jaar voor heel veel geld naar Atlético Madrid kan."