Real Madrid laat kersverse Europees kampioen weer op huurbasis gaan

De wegen van Real Madrid en Borja Mayoral scheiden opnieuw. De Madrileense topclub en Levante maken maandagavond via de officiële kanalen bekend dat de 22-jarige aanvaller komend seizoen op huurbasis in Valencia zal spelen. Mayoral kwam in de afgelopen voetbaljaargang ook al uit voor les Granotes.

Mayoral kwam niet in de plannen van Zinédine Zidane voor komend seizoen voor. De spits sprak enkele weken geleden meermaals met Real Sociedad, maar de Basken kozen uiteindelijk voor de koop van Alexander Isak van Borussia Dortmund. Mayoral moest schakelen en ging toch weer in op de avances van Levante.

Mayoral leek afgelopen seizoen bij de A-selectie van Real Madrid te blijven. De aanvaller deed achttien minuten mee in de strijd tegen stadsgenoot Atlético Madrid om de Europese Super Cup, maar toenmalig trainer Julen Lopetegui gaf uiteindelijk zijn fiat aan een verhuur van de jeugdinternational aan Levante. In Valencia kwam Mayoral tot 33 optredens en scoorde hij vijf keer.

Mayoral deed eerder deze zomer mee aan het EK Onder-21. In zijn vijf optredens, waarvan drie als invaller, kwam hij tot twee doelpunten. In de met 2-1 gewonnen finale tegen Duitsland stond de aanvaller negentien minuten binnen de lijnen.