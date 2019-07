Ophef over verkiezing Marco Reus: ‘Je hoeft blijkbaar niets meer te winnen’

In Duitsland is ophef ontstaan over de verkiezing van Marco Reus als voetballer van het jaar. De aanvaller van Borussia Dortmund kreeg onlangs de door het blad Kicker georganiseerde onderscheiding, waarin sportjournalisten gevraagd wordt te stemmen op hun favoriet. De zaakwaarnemer van Robert Lewandowski, Maik Barthel, uit op Twitter zijn ongenoegen over de uitslag.

"Voetballer van het jaar! Je moet vooral niets winnen, dan heb je de beste kans!", reageert Barthel cynisch. Reus eindigde afgelopen seizoen met Dortmund tweede achter het Bayern van Lewandowski en zag ook de DFB Pokal naar der Rekordmeister gaan. Lewandowski, die topscorer van de Bundesliga werd met 22 doelpunten, eindigde zevende in de verkiezing om de beste speler van het jaar.

Fußballer des Jahres ! Da musst Du einfach nix gewinnen , dann hast du die größten Chancen ! — Maik Barthel (@MaikBarthel) July 28, 2019

Ook Joachim Löw, de bondscoach van Duitsland, werd om zijn mening gevraagd. "Marco heeft de verkiezing als de voetballer van het jaar absoluut verdiend", laat de keuzeheer weten. "Met zijn snelheid, zijn techniek, zijn verrassingsmomenten, zijn creativiteit en zijn doelpunteninstinct, is hij een speler die het verschil kan maken."

Axel Witsel, ploeggenoot van Reus bij Dortmund, kan zich vinden in de woorden van Löw. "Natuurlijk verdient hij het", aldus de Belgische middenvelder. "Hij is een fantastische speler, zijn schiettechniek is geweldig. Hij is een zeer belangrijke speler voor ons, de club en de fans. Hij is kwalitatief van hetzelfde niveau als Eden Hazard en Kevin De Bruyne."