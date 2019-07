Deal Matthijs de Ligt bleef lang uit: ‘Het was echt een gevecht, erg zwaar’

Juventus heeft veel moeite moeten doen om Matthijs de Ligt naar Turijn te halen, zo verzekert directeur Pavel Nedved. De oud-middenvelder zegt in gesprek met Sky Italia dat diverse grootmachten probeerden de ex-verdediger van Ajax te strikken. "Het was echt een gevecht, erg zwaar", aldus de Tsjech over het binnenhalen van de negentienjarige verdediger.

"Hij is jong en was al aanvoerder van Ajax. We hebben met zijn komst een keuze voor het heden gemaakt, maar bovenal voor de toekomst. Er was veel concurrentie, maar gelukkig heeft hij voor ons gekozen", stelt Nedved. Onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain hadden belangstelling voor De Ligt, die uiteindelijk zijn krabbel zette onder een verbintenis bij la Vecchia Signora.

Nedved ziet dat er momenteel een echte strijd heerst op de transfermarkt. Topclubs proberen elkaar steevast af te troeven om de grootste spelers in huis te halen. "Het is echt een gevecht in Europa. Met zoveel kwaliteit kunnen veel clubs Juventus problemen bezorgen. Maar Juventus zal er klaar voor zijn", aldus de oud-voetballer, die erkent dat het onder Maurizio Sarri het iets anders verloopt bij Juventus.

De voormalig manager van Chelsea is de opvolger van Massimiliano Allegri, die Juventus na een lang dienstverband heeft verlaten. "Sarri heeft een sterke impact, maar in de eerste dagen kun je natuurlijk nog niets zeggen over zijn werk. We zijn in ieder geval blij met hem. Het gaat er inderdaad iets anders aan toe dan onder Max", constateert de sportbestuurder.