Conflict Gareth Bale nadert climax: ‘Er is geen relatie tussen die twee’

Gareth Bale leek op weg naar Jiangsu Suning, maar een transfer naar de Chinese club is uiteindelijk afgeketst. De aanvaller van Real Madrid baalt van de situatie, zo geeft zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett aan. Bale is van slag na de misgelopen deal en gaat nu ook niet mee op reis met de selectie van Real naar München, waar men dinsdag speelt tegen Tottenham Hotspur.

Bale kon in China een zeer lucratief contract ondertekenen en daar had de dertigjarige Welshman wel oren naar. Zijn rol bij Real onder trainer Zinédine Zidane is uitgespeeld. De Franse coach liet eerder al weten dat hij hoopt op een uitgaande transfer voor Bale. Barnett laat aan ESPN weten dat Real de stekker uit de overgang heeft getrokken.

Volgens de zaakwaarnemer is Real opeens 'van gedachten veranderd'. Barnett geeft aan dat de grootmacht eerst toestemming had gegeven om te onderhandelen met de Chinese club, maar dat Real daarna een deal op het laatste moment blokkeerde. Het is niet duidelijk waarom Real niet akkoord is gegaan, maar naar verluidt wil voorzitter Florentino Pérez 'zo'n belangrijke speler' niet voor een habbekrats zien vertrekken.

Barnett liet onlangs aan Journal du Dimanche weten dat de relatie tussen Bale en Zidane nog altijd slecht is. "Het is simpel: Zidane mag Gareth niet. Er is geen relatie tussen die twee. Die is er ook nooit geweest", aldus de belangenbehartiger. Bale, die sinds 2013 actief is in de Spaanse hoofdstad, ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij Real.