Ruud van Nistelrooij: ‘Hem bel ik denk ik het meest voor advies’

Ruud van Nistelrooij speelde in Nederland voor FC Den Bosch, sc Heerenveen en PSV alvorens hij de overstap maakte naar twee van de beste clubs ter wereld: Manchester United en Real Madrid. Daarnaast speelde hij tijdens zijn actieve carrière 70 duels voor Oranje waarin hij 35 goals maakte. Tegenwoordig leert hij het trainersvak op De Herdgang als coach van PSV Onder-19. In deze korte documentaire vertelt hij daar alles over.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!