‘Wat bijvoorbeeld Tadic deed in Madrid, daar hebben wij geen aandeel in’

Alfred Schreuder hoopt dit seizoen hoge ogen te gooien in de Bundesliga. De nieuwe trainer van TSG Hoffenheim wil met de Duitse club goede resultaten boeken, mede door de creatieve uitspattingen van zijn pupillen. In gesprek met Kicker laat de voormalig assistent van Erik ten Hag bij Ajax weten dat je zulke ingevingen niet kan forceren.

Volgens Schreuder is creatieve vrijheid belangrijk, maar heeft discipline en een goede organisatie prioriteit. De opvolger van Julian Nagelsmann benadrukt dat de ingevingen van spelers niets te maken hebben met de adviezen van de technische staf. "Wat bijvoorbeeld Dusan Tadic deed in Madrid, daar hebben wij geen aandeel in", aldus Schreuder.

De coach verwijst naar de Zidane-draai van Tadic in het Santiago Bernabéu afgelopen seizoen, waarmee de aanvaller Casemiro fopte en daarna David Neres in stelling kon brengen tijdens de met 1-4 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. “Ik kan niet tegen Andrej Kramaric, Ishak Belfodil of Vincenzo Grifo zeggen: nu moeten jullie dit doen als jullie twintig meter van het vijandelijke doel staan. Dat moeten ze zelf beslissen."

“Het heeft geen zin om voor 'het laatste deel van het veld' afspraken te maken, omdat je daar toch geen tijd hebt om na te denken.” Schreuder benadrukt dat zijn spelers de ruimte krijgen om fouten te maken, waardoor ze uiteindelijk betere voetballers moeten worden. “De jongens moeten het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken.”