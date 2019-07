‘Alleen vroege uitschakeling in Champions League kan Ajax van de titel houden’

Ajax veroverde afgelopen seizoen de landstitel en Aad de Mos verwacht dat de formatie van trainer Erik ten Hag komend seizoen opnieuw het kampioenschap in de wacht sleept. De trainer in ruste denkt dat PSV de titelaspiraties moet laten varen, vooral omdat het volgens De Mos nogal onrustig is bij de Eindhovense club. Feyenoord moet in zijn optiek vrezen voor de derde plaats.

De oud-trainer van de Amsterdamse club denkt niet dat andere clubs Ajax kunnen bedreigen in de titelrace. “Het enige wat ze daarvan af kan houden is een vroege uitschakeling voor de Champions League. Die wedstrijden tegen PAOK Saloniki worden dus heel belangrijk. Verliezen ze daar dan krijg je gelijk druk. Ellende, iedereen in mineur, druk op het bestuur, op de spelersgroep, alles. Misschien daardoor nog wat transfers en dan ben je de pineut”, zo stelt De Mos in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Mos denkt dat Ajax alleen al in voetballend opzicht ‘zóveel beter’ is dan de concurrentie. “Ik heb al gezien: die Lisandro Martínez achterin is een beest. Ajax heeft straks die Zuid-Amerikaanse mentaliteit in de ploeg die PSV vroeger had. Bij PSV hangt trouwens een raar sfeertje. Zelfs de fanatiekste supporters daar lijken zich al neer te leggen bij de hegemonie van Ajax. Nu al. Dat is opmerkelijk. En dan dat schelden van Mark van Bommel bij de Johan Cruijff Schaal tegen Ten Hag. Er zit daar onderhuids venijn.”

AZ is volgens De Mos in staat om PSV en Feyenoord te verslaan in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. “AZ kan gaan verrassen. Die kunnen zomaar tweede eindigen. Boven Feyenoord sowieso, want die worden hoogstens vierde lijkt me.” Afgelopen seizoen waren de rollen nog omgedraaid, toen de Alkmaarders ondanks verwoede pogingen de derde plaats aan Feyenoord moesten laten.