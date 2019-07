Ajax-fans verwelkomen aanwinst met open armen: ‘Het was geweldig’

Edson Álvarez tekende onlangs een vijfjarig contract bij Ajax en de centrale verdediger is vanwege de formaliteiten rondom de benodigde werkvergunning voor even terug in Mexico. Journalist Javier Rosas van ESPN Mexico verwacht dat Álvarez binnen twee of drie dagen terugkeert in Amsterdam, al is het nog onduidelijk of de aanwinst op tijd klaar is voor het duel met Vitesse van zaterdag.

Álvarez liet bij aankomst in Mexico weten dat hij de komende jaren gaat vechten voor de eer van het Mexicaanse volk. “Het is heel lang een droom geweest en nu het zover is zal ik het ook niet meer loslaten. Ik wil de mensen in Mexico de komende jaren veel vreugde schenken, zij verdienen het namelijk. Ik zal ze zeker niet teleurstellen”, zo laat de Ajacied optekenen door de Mexicaanse media.

De 28-voudig international van Mexico meldde zich vorige week voor de eerste keer in de Johan Cruijff ArenA en was zaterdag aanwezig bij het duel van Ajax met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Álvarez is nu al onder de indruk van zijn nieuwe werkomgeving. “Het was voldoende om verliefd te raken op de stad en de mensen die mij zo geweldig hebben ontvangen (via berichten op social media, red.). Daar ben ik erg gelukkig mee. Het motiveert me alleen maar meer om keihard te werken voor mijn plaats bij Ajax. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar daar ben ik op voorbereid. Ik ga met veel enthousiasme het avontuur aan.”

Alvarez beschikt over een verbintenis tot medio 2024 bij Ajax, dat vijftien miljoen euro overmaakte naar Club América. Zijn debuut komt wellicht tegen Vitesse, waarmee gelijk het nieuwe seizoen in de Eredivisie in gang wordt gebracht. Ajax speelt drie dagen later, op dinsdag 6 augustus, tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. Trainer Erik ten Hag kan ook wederom voor Perr Schuurs kiezen, die zaterdag tegen PSV ook een basisplaats kreeg toebedeeld.