‘Pérez maakte met tegenzin 120 miljoen over voor te zware Hazard’

Voor Real Madrid verloopt de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet bepaald soepel. Volgens Sport is er binnen de organisatie van de Koninklijke onvrede over recordaankoop Eden Hazard, die naar verluidt zeven kilo te zwaar zou zijn. Daarnaast zou voorzitter Florentino Pérez er nooit een voorstander van zijn geweest om de Belgische aanvaller naar Madrid te halen.

Hazard kwam volgens de Spaanse krant met overgewicht aan in het recente trainingskamp van Real in Canada, tot grote onvrede van de beleidsbepalers in het Santiago Bernabéu. Er wordt tevens geschreven dat Perez met tegenzin circa 120 miljoen euro heeft overgemaakt naar Chelsea voor de transfer en dat de komst van Hazard puur en alleen uit de koker van trainer Zinédine Zidane kwam.

Daarnaast zijn er de perikelen rondom Gareth Bale, die een lucratieve transfer naar het Chinese Jiangsu Suning in het water zag vallen. De middenvelder annex aanvaller uit Wales heeft een doorlopend contract in Madrid, maar hoeft onder Zidane normaal gesproken niet te rekenen op een basisplaats. De Franse keuzeheer kreeg afgelopen weekeinde bovendien nog een tegenvaller te verwerken, want zijn ploeg verloor in een oefenwedstrijd op Amerikaanse bodem met 3-7 van buurman Atlético Madrid.

Zidane heeft daarnaast te maken met een volle ziekenboeg. Marco Asensio liep onlangs een zware blessure op en is minstens een halfjaar uit de roulatie. Ook Luka Jovic, Ferland Mendy en Brahim Díaz lijken de start van het nieuwe seizoen niet te halen. Real komt voor de seizoensouverture in Spanje nog tweemaal vriendschappelijk in actie. Dinsdag is Tottenham Hotspur de opponent in de halve finale van de Audi Cup. Woensdag 8 augustus staat een oefenwedstrijd met Red Bull Salzburg op het programma. Voor Real begint het nieuwe seizoen in LaLiga op 17 augustus met een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo.