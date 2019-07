Teruggekeerde Tagliafico en Mazraoui maken opwachting in basiself Ajax

Ajax speelde zaterdagavond zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen, toen het ten koste van PSV de Johan Cruijff Schaal pakte. Voor de spelers die niet, of maar kort, meededen in het treffen met de Eindhovenaren staat maandagmiddag echter nog een oefenwedstrijd tegen het Turkse Sivasspor op het programma en twee basisspelers van het afgelopen seizoen zullen dan voor het eerst hun opwachting maken.

Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui namen eerder deze zomer deel aan respectievelijk de Copa América en de Afrika Cup en kregen daarom langer vakantie. De twee zijn inmiddels weer teruggekeerd bij hun club en verschijnen maandagmiddag aan de aftrap als er op het complex van FC Lisse wordt geoefend tegen Sivasspor.

Bruno Varela verdedigt het doel en in de linie voor de keeper staan Lisandro Magallán, die zaterdag nog als invaller binnen de lijnen kwam tegen PSV, en Kik Pierie in het hart van de verdediging geposteerd. Het middenveld wordt gevormd door Lasse Schöne, eveneens invaller tegen PSV, Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp. Zakaria Labyad, Klaas-Jan Huntelaar en Noa Lang moeten voor de doelpunten zorgen.

Het treffen met Sivasspor vormt de laatste oefenwedstrijd die Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal spelen. Zaterdagavond is Vitesse in Arnhem de eerste tegenstander van het Eredivisie-seizoen, terwijl volgende week dinsdag al de uitwedstrijd van het Champions League-voorrondetweeluik met PAOK Saloniki op het programma staat.

Opstelling Ajax: Varela; Mazraoui, Magallán, Pierie, Tagliafico; Schöne, Eiting, Ekkelenkamp; Labyad, Huntelaar, Lang.