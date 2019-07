Maandag, 29 Juli 2019

City informeert bij Barça naar alternatief voor Cancelo

Bij Atlético Madrid is men niet positief gestemd over de komst van James Rodríguez. Real Madrid wil de Colombiaanse middenvelder niet graag naar een directe concurrent laten gaan, ook al wil men hem wel graag kwijt. (AS)

In de zoektocht naar een opvolger voor Aaron Wan-Bissaka is Crystal Palace bij Atalanta uitgekomen. Nu Nathaniel Clyne onhaalbaar blijkt, is Timothy Castagne de voornaamste kandidaat om de nieuwe rechtsback van the Eagles te worden. (Daily Mail)

Manchester City heeft voorzichtig bij Barcelona geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Nelsón Semedo, omdat João Cancelo onhaalbaar blijkt. De Catalanen verlangen echter minimaal negentig miljoen euro voor de vleugelverdediger. (Sport)

Er bestaat voldoende belangstelling voor Malcom, die Barcelona deze zomer mag verlaten. Borussia Dortmund, Everton en Arsenal zijn concreet geïnteresseerd in de vleugelaanvaller, die vijftig miljoen euro moet kosten. (Mundo Deportivo)

Aston Villa twijfelt over het aantrekken van Jack Butland. Aartsrivaal Birmingham City houdt namelijk een fors bedrag over aan de eventuele verkoop van de sluitpost van Stoke City, waardoor de aandacht verlegd wordt naar Neil Etheridge van Cardiff City. (The Sun)